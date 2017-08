Pub

Amanhã, já há possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada, em especial durante a tarde

Entre segunda e quarta-feira, deverá chover. É essa a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Aliás, amanhã, já há possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada.

Para amanhã, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada, em especial durante a tarde e nas regiões montanhosas do Norte e Centro.

Para domingo, a previsão é de céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até final da manhã. Durante a tarde, é de esperar um aumento temporário de nebulosidade nas regiões Norte e Centro com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial no interior.

Na segunda-feira, o céu deverá estar em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã. Durante a tarde, espera-se um aumento temporário de nebulosidade com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial no interior das regiões Norte e Centro.