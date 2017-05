Pub

Empresários escolheram a audiência na Praça de São Pedro para estar com Francisco, que cumprimentou todos com que se cruzou

Exclamações, gritos, música, bandeiras e lenços que se agitam, informam que o papamóvel com Francisco dá entrada na Praça de São Pedro, em Roma, na habitual audiência das quartas-feiras. Pouco passa das 09.00 e o veículo circula entre a multidão acompanhado de um burburinho que sobe de tom sempre que se aproxima, todos com telemóveis apontados. O Papa acena, cumprimenta, toca e, mais tarde, pede que o acompanhem na peregrinação a Fátima, "pela esperança e pela paz". À saída, depois das 12.00, saúda pessoalmente quem está na zona VIP. Desta vez, recebe um presente diferente: um roupão das termas.

"É o início do congresso da Associação Europeia de Spas (ESPA), em Roma, e esta é a primeira ação e a principal. Resolvemos dar um presente simbólico, um roupão das termas, também para chamar a atenção para a nossa iniciativa", explicou ao DN João Pinto Barbosa, secretário-geral da Associação das Termas de Portugal. Com ele outros sete portugueses, em representação de um setor que tem 40 unidades, 32 em funcionamento. É a primeira vez que está tão perto do representante máximo da hierarquia católica e acredita que o fez no momento certo: "É uma figura fascinante."

Está na ala esquerda do altar onde o Papa fala, em italiano e castelhano, a sua língua materna. E ouviu Francisco fazer uma saudação especial à senhora de Luján, padroeira da sua terra natal, cujas celebrações decorreram esta semana na Argentina: "O meu coração está em Luján por estes dias."

A Praça de São Pedro não regista uma das suas maiores enchentes, mas tem muitos turistas e peregrinos. Gente de calções e chinelos, mas também trajada a rigor, sem faltar um casal de noivos. No final da cerimónia, entregam-lhe todo o tipo de lembranças, desde logo produtos da gastronomia dos seus países. Tudo perante o olhar de polícias, militares, guarda-costas e polícia suíça e uns homens de fraque cinzento e camisa branca, que fazem as honras do Vaticano, quais mestre-de-cerimónias. Entre eles está Fabrizio, 80 ano, 50 de serviços, que conta na folha de serviço cinco papas. Sem tomar partido. "Um papa é um papa. São todos importantes, cada um com o seu feitio. Este gosta de estar entre as pessoas, falar com elas, mas todos são bons papas."

Ontem, a comunicação de Francisco dedicada à Virgem Maria foi traduzida para francês, alemão, inglês, russo, árabe, polaco e português. "Foi uma feliz coincidência o tema, a esperança, que o Papa tem tratado, mas desta vez fê-lo com referência a Maria e, por três ou quatro vezes, referiu-se a Fátima e pediu que o acompanhassem nesta peregrinação e na oração", sublinha o padre Ferreira da Costa, um dos dois falantes de português nesta cerimónias, sendo o segundo um brasileiro. Ferreira da Costa é um dos eclesiásticos que acompanham Francisco a Fátima nos dias 12 e 13.

"Sexta-feira e sábado, se Deus quiser, irei como peregrino a Fátima para confiar à Nossa Senhora o destino da humanidade e implorar por nós e peço que me acompanhem como peregrinos e que se juntem às minhas orações pela esperança e pela paz. Que a maior de todas as mães continue a olhar por nós todos os dias e até à eternidade", disse aos peregrinos de língua portuguesa.

"É uma pena termos começado esta viagem por Portugal, já estivemos em Lisboa, Sintra, Óbidos e Porto a semana passada, se fosse esta semana íamos a Fátima", diz Cleuza Brandão, de 61 anos, engenheira civil, de São Paulo, que está a meio de três semanas de férias e que terminarão em Espanha. Veio num grupo, onde também estava Ana Paula Espanhol, de 40 anos, operária de Maringa (estado do Paraná) que pediu quatro dias no trabalho para vir a Roma. E não arreda pé. "Muito bonito, gosto muito deste Papa, é próximo, lindo."

Não sairá enquanto o jesuíta Francisco não cumprimentar todas as pessoas, o que este faz calmamente, coxeando um pouco, consequências da dor ciática que por vezes o ataca. Mas sempre com uma energia e afabilidade inesgotáveis. Entrou pouco depois das 09.00, a cerimónia oficial iniciou-se 45 minutos depois, com saudações durante uma hora, a que se seguiu novo convívio com os peregrinos, entre estes muitos padres e freiras, terminando depois pelas 12.00.

