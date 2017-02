Pub

Idalina Gomes saiu de casa no sábado só com as chaves. Nunca mais tinha sido vista

Idalina Marlene Gomes, 39 anos, portuguesa que estava desaparecida desde sábado na Suíça foi encontrada morta dentro de um carro, avança a TVI, que cita fonte da família.

A emigrante vivia na comuna de Zug, no cantão com o mesmo nome, e não era vista desde sábado quando saíra de casa apenas com as chaves de casa.

Segundo aquilo que a família havia relatado à CMTV, Idalina estava deprimida, com saudades da família em Portugal. Tinha emigrado no ano passado e ganhava a vida a fazer limpezas.