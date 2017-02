Pub

A investigadora este na África do SUL, no telescópio SAAO, para determinar o período orbital de um dos sete planetas

Há pouco mais de um ano a trabalhar no grupo de Michaël Gillon, da Universidade de Liège, a investigadora portuguesa Catarina Fernandes, de 31 anos, é uma das autoras do artigo hoje publicado na revista Nature sobre a descoberta dos sete novos exoplanetas parecidos com a Terra. A ela coube-lhe fazer durante dez dias, em julho do ano passado, as observações para determinar o período orbital (o tempo que dura uma órbita completa em torno da estrela) de um deles: o planeta h do sistema Trappist-1.

"Foi uma sorte, e foi a primeira vez que fiz observações astronómicas", contou ao DN em entrevista telefónica. "Era preciso fazer aquela observação no telescópio SAAO, de um metro, que está instalado perto da Cidade do Cabo, na África do Sul, e eu era a única no grupo que na altura estava disponível para ir." Foi. E, durante dez dias, a sua rotina mudou radicalmente. "Acordava a meio da tarde, tomava o pequeno-almoço à hora de almoço e, depois de o Sol se pôr, fazia as observações, que duravam toda a noite." Isso permitiu perceber depois que o planeta h leva 20 dias a completar uma órbita em torno da sua estrela. É, afinal, entre os sete, o que leva mais tempo a completar a órbita, porque é também o que se encontra a maior distância da estrela, que mesmo assim não é grande se se comparar com as distâncias no nosso sistema solar.

Para Catarina Fernandes, a principal importância da descoberta do novo sistema solar, com os seus sete planetas rochosos de tamanho idêntico à Terra e com temperaturas também semelhantes, é a de que ele servirá a partir de agora como referência "para o estudo de atmosferas de exoplanetas, porque fornece a informação sobre o que é essencial observar e estudar", diz.

Catarina Fernandes fez a licenciatura em Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ganhou uma bolsa para fazer mestrado, também em Física, mas em Copenhaga, e depois regressou a Portugal com uma bolsa de investigação na área da biofísica. Está há pouco mais de um ano com uma bolsa de doutoramento na Universidade de Liège, onde vai ficar durante mais dois anos, a trabalhar no projeto Speculoos, que utilizando telescópios terrestres com um metro de comprimento, como o SAAO, na África do Sul, vai fazer um rastreio sistemático de estrelas anãs-vermelhas na Via Láctea, para se poder identificar novos sistemas solares do tipo do Trappist-1.