Pub

Imigrante estava detido e confessou o crime a um inspetor da PJ infiltrado na prisão

O imigrante português na Suíça que confessou esta terça-feira ter matado a vizinha de 73 anos, em 2015, apenas assumiu o crime graças à intervenção das autoridades portuguesas.

O pedreiro de 51 anos confessou primeiro o homicídio a um inspetor da Polícia Judiciária infiltrado na cadeia em Genebra onde o homem estava detido e só depois confessou em tribunal.

A justiça suíça pediu a colaboração do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e em janeiro deste ano foi colocado um agente infiltrado na prisão de alta segurança Champ-Dollon. O inspetor da Polícia Judiciária afeto à Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico passou três meses na cadeia, segundo o Correio da Manhã, a fazer-se passar por recluso para tentar ganhar a confiança do arguido.

O português confessou esta semana numa audiência com o ministério público que matou a vizinha, Nicole Bobilier, a 5 de fevereiro de 2015 na Suíça. O arguido disse que a morte foi acidental: empurrou a vizinha durante uma discussão, ela bateu contra o canto da cama e morreu na hora.

No dia seguinte, o pedreiro foi trabalhar e à tarde meteu o corpo da vizinha no carro dela. Conduziu até Nántua, França, e lá atirou o cadáver numa ravina. O corpo de Bobilier foi encontrado esta segunda-feira.

O Correio da Manhã, que cita fontes próximas ao processo, avança que a intervenção portuguesa foi necessária pois, apesar de o português estar detido desde março de 2015 por este crime, a justiça suíça não tinha provas irrefutáveis de que este cometera o crime.

Tudo o que as autoridades podiam provar é que o português usou os cartões bancários de Nicole Bobilier para levantar dinheiro após a morte da mesma e que tinha na sua posse as joias de família da vizinha. A polícia encontrou ainda o ADN do detido na caixa do gato da vizinha, que tinha sido limpa por alguém, segundo o jornal Tribune de Genève.

Depois do desaparecimento de Nicole Bobilier, o imigrante levou um casaco da vizinha para a lavandaria, pediu a alguém para esvaziar a caixa de correio da idosa e a outra pessoa para ir levantando dinheiro com os cartões bancários. A polícia suíça estima que o homem lucrou cerca de 50 mil euros com o crime.