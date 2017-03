Pub

Homem atirou o corpo da vítima numa ravina em França

Um imigrante português na Suíça confessou esta terça-feira ter matado a vizinha, de 73 anos. O crime aconteceu em fevereiro de 2015 e o corpo da mulher apenas foi encontrado esta segunda-feira numa ravina em Nantua, França.

O português foi detido em março de 2015 por ser o principal suspeito do crime, segundo o jornal Tribune de Genève, e confessou esta semana, após o corpo da vítima ter sido descoberto.

Numa audiência com o ministério público, o português contou que a morte foi acidental. Ele disse que teve uma discussão com a vizinha, identificada apenas como B., e empurrou-a. A mulher idosa terá batido contra o canto da cama e morrido na hora.

No dia seguinte, o português colocou o corpo da vizinha no carro dela e conduziu até Nantua. Ali, o detido entrou por um caminho na floresta e atirou o corpo numa ravina.

Segundo o advogado Eric Beuamont, o português está arrependido e pede desculpa pelo crime.

O português foi detido após deixar um rasto de provas e comportar-se de um modo suspeito. Terá levado à lavandaria um casaco parecido com o da vizinha dias depois do crime, levantado dinheiro com o cartão bancário de B. mais do que uma vez e retirado o correio da vítima. O ADN do português foi ainda encontrado na caixa do gato da vizinha, que tinha sido limpa por alguém.

A polícia encontrou nas casas do português em Suíça e Portugal vários objetos da vítima, como os óculos, os cartões bancários, um casaco, a mala e joias da famílias.