Equipa é composta por cinco elementos, todos naturais da freguesia da Benedita, em Alcobaça

Portugal vai, pela primeira vez, enviar uma equipa ao Campeonato Mundial de Jogo das Escondidas, que se realiza, este ano, em Itália.

Com 80 equipas de todo o mundo, o "Nascondino World Championship" (nome original da competição), que se realiza entre 8 e 10 de setembro, vai receber uma equipa portuguesa composta por cinco amigos de longa data: António Ferreira, capitão de equipa, Filipe Penas, Isac Fialho, Henrique Anfilóquio e Fábio Coito.

Naturais da freguesia da Benedita, no concelho de Alcobaça, assumem que representar Portugal é um "sonho" tornado realidade e querem "elevar o nome de Portugal".

"Representar o país sempre foi, para cada um de nós, um sonho do tamanho do mundo e, finalmente, surgiu essa oportunidade. Vamos entregar-nos a 100%, para também nós contribuirmos para elevar o nome de Portugal, desta vez numa modalidade um pouco menos convencional", diz António Ferreira.

O Campeonato Mundial de Jogo das Escondidas realiza-se em Consonno, na região da Lombardia, perto de Milão. A zona é conhecida como a "Las Vegas italiana", visto que foi pensada originalmente como um sítio de diversão e lazer para adultos.

Esta vai ser a oitava edição do "Nascondino World Championship", que começou em 2010. A França é a campeã em título.

"Oitenta equipas de cinco jogadores serão divididas por quatro rondas. Existe uma equipa neutra de pessoas que procuram. Cada equipa terá um uniforme oficial (...). Os jogadores têm 60 segundos para encontrar um sítio para se esconderem e devem regressar à base antes que o encontrem e dentro do tempo limite", dizem as regras, de acordo com o site do evento.