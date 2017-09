Pub

Organização Mundial da Saúde divulgou dados que colocam Portugal acima da média mundial de suicídios, mas sublinha que os dados não são fiáveis em todos os países

A prevenção do suicídio em Portugal tem de ser feita através do combate ao isolamento dos mais idosos (população que regista mais casos), da deteção precoce da doença mental e combatendo o estigma deste tipo de doença. O país tem ainda de "dar mais formação nos cuidados primários na área da saúde mental e aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde geral e de saúde mental", defende José Carlos Santos, relator do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013-2017.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou esta semana para a necessidade de um plano global que reduza este problema, a propósito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que se assinala no próximo domingo, 10 de setembro.

Os números divulgados indicam que Portugal está acima da média de suicídios em todo o mundo. No entanto, a organização também lembra que a qualidade dos dados é um dos obstáculos e que "apenas 60 Estados membros têm dados com qualidade". Ou seja, "o que sabemos é que a nível mundial a fiabilidade dos dados não é muito grande. À exceção da Europa, dos EUA e da Nova Zelândia, onde há rigor, nos outros países não há grande rigor", aponta José Carlos Santos.

Esta é, pois, uma realidade cuja dimensão ainda não é verdadeiramente conhecida. "O que sabemos é que apesar de terem melhorado os dados, os números reais serão superiores aos das estatísticas, mas não sabemos bem quanto", por isso não será seguro tirar conclusões do facto de a taxa nacional (13,7 mortes por cada cem mil habitantes) ser superior à taxa mundial (10,7 mortes por cada cem mil habitantes). A taxa nacional fica, ainda assim, abaixo da europeia (14,1).

Em Portugal, registaram-se 1370 suicídios em 2015. "Maioritariamente estamos a falar de população idosa", aponta José Carlos Santos, enfermeiro especialista na área da saúde mental e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia.

Por outro lado, a nível global, o suicídio foi, em 2015, a segunda principal causa de morte para os jovens entre 15 e 29 anos. "A principal causa de morte costuma ser os acidentes de viação, depois, se incluirmos África, é o VIH e em terceiro lugar o suicídio. De facto, em alguns países é dramático, mas em Portugal não é assim. O suicídio é mais comum em pessoas idosas, a taxa de adolescentes não é superior a quatro por cem mil habitantes", explica o especialista. No entanto, alerta para a necessidade de se trabalhar comportamentos "preocupantes" ainda que "sem intenção suicida", como "os comportamentos autolesivos". "Estamos a falar de coisas como cortes, sobredosagem de comprimidos. Isto é uma realidade complicada e precisamos de intervir na adolescência porque pode ser o precursor de comportamentos suicidários mais tarde."

Ainda assim, é preciso apostar em "programas de deteção e prevenção precoce de comportamentos autolesivos junto dos adolescentes", alerta.