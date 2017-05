Pub

Vaticano analisa propostas de portugueses candidatos a santos e beatos

São Teotónio (1082-1162) surge em primeiro lugar na lista dos dez santos nascidos em Portugal e reconhecidos pela Igreja Católica, aos quais se juntam agora os dois pastorinhos Francisco e Jacinta. Mas há, ainda, uma lista de 30 portugueses que esperam decisão do Vaticano para ser considerados beatos ou santos, entre os quais o "Padre Cruz, apóstolo da caridade" e a "Sãozinha de Alenquer".

No próximo dia 15 de novembro será canonizado no Vaticano o padre português Ambrósio Francisco Ferro, que morreu em junho de 1645, durante as perseguições pelas tropas holandesas no contexto das Guerras da Restauração, no Brasil. Integra o grupo grupo dos chamados "protomártires do Brasil" e será o mais recente santo português, depois da canonização de Francisco e Jacinta.

Nascido em 1082, São Teotónio, primeiro prior do mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, e aliado do rei D. Afonso Henriques, é considerado o primeiro santo português. Na lista de fiéis canonizados pela Igreja Católica estão ainda outras figuras lusas como S. Nuno de Santa Maria (1360-1431), mais conhecido como Santo Condestável, canonizado por Bento XVI em abril de 2009, Santo António de Lisboa, S. João de Brito, S. João de Deus, a rainha Santa Isabel, São Gonçalo Garcia e Santa Beatriz da Silva.

Segundo a agência Ecclesia, a última canonização de uma figura portuguesa da Igreja Católica tinha acontecido a 14 de janeiro de 2015, quando o Papa Francisco proclamou como santo o padre José Vaz (1651-1711), nascido em Goa, então território português.

Antes da independência de Portugal, diz a mesma fonte, há registo de outros santos - em alguns casos com história pouco documentada - como São Manços (primeiro Bispo de Évora, séc. I), São Vítor de Braga (mártir do séc. I), São Dâmaso (Papa do séc. IV que alguns afirmam ter nascido em Guimarães), São Sisenando (Diácono e mártir do séc. IX, nascido em Beja), São Rosendo (Bispo do séc. X, nascido em Santo Tirso) ou Santa Senhorinha (beneditina do séc. X, de Vieira do Minho).

A caminho dos altares estão outros portugueses como o jesuíta Francisco da Cruz (1859-1948), mais conhecido como "Padre Cruz, apóstolo da caridade", o padre Américo de Aguiar (1887-1956), que fundou a Casa do Gaiato, e Maria da Conceição de Pimentel Teixeira (1923-1940), conhecida por "Sãozinha de Alenquer". No total, são 30 as causas portugueses que aguardam uma decisão do Vaticano.