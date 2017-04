Pub

Os carros menos eficientes foram vendidos na Estónia

Portugal lidera os países europeus na eficiência e emissões dos carros novos, ao apresentar a média mais baixa de dióxido de carbono por quilómetro, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Agência Europeia do Ambiente.

A média de emissões de dióxido de carbono por quilómetro dos automóveis novos vendidos em 2016 desceu em todos os países europeus, com exceção para a Holanda, que estava em primeiro lugar no ano anterior, tendo sido ultrapassada por Portugal.

A Agência Europeia do Ambiente (EEA na sigla em inglês) aponta, no entanto, que a redução registada em 2016, de 1,2%, foi a mais pequena desde 2006.

Segundo a EEA, Portugal registava uma média de 104,7 gramas de dióxido de carbono por quilómetro nos carros adquiridos em 2016, seguido pela Holanda, com 105,9 gramas, Dinamarca, com 106,1 gramas, e Grécia, com 106,3 gramas.

Os carros menos eficientes foram vendidos na Estónia, com emissões de 134 gramas de dióxido de carbono por quilómetro.

A organização europeia acrescenta que as vendas de carros elétricos continuam a aumentar, embora com "uma taxa significativamente mais moderada" que nos anos anteriores. Na Europa, foram registados 64 mil veículos, o que representa um acréscimo de 13% relativamente a 2015, com a França a liderar, seguida da Alemanha.

As emissões dos transportes são uma parte importante do total das emissões de gases com efeito de estufa, responsáveis pelas alterações climáticas.

O Governo tem incentivado a opção por automóveis elétricos, nomeadamente com apoios na administração pública e o reforço da rede de postos de abastecimento no país.