Nunca o país teve tantas oportunidades de vencer galardões nos prémios mais importantes do turismo

Portugal conseguiu 111 nomeações na secção europeia dos World Travel Awards, os prémios mais importantes do turismo.

São mais 23 nomeações do que em 2016, distribuídas por 52 categorias, também mais 23 do que em 2016.

No ano passado, Portugal venceu 22 prémios europeus e ganhou quatro na final mundial.

Voltam a destacar-se entre os nomeados os Passadiços de Paiva, candidatos ao prémio de Projeto de Desenvolvimento Turístico do ano, valendo a Arouca a nomeação para melhor Atração Turística, uma categoria onde também está a Ribeira do Porto.

Entre os nomeados nacionais destaque ainda para o Algarve, para a TAP, que tem cinco nomeações, e as unidades hoteleiras que somam 92 nomeações.

As votações online abriram na passada segunda-feira e fecham a 6 de agosto. A final mundial, a decorrer no final do ano, é em Phu Quoc, no Vietname.