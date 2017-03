Pub

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, disse esta quinta-feira que vai dar instruções à Polícia Municipal para ser inflexível com casos de cães que sejam detetados na via pública sem trela ou, em alguns casos, sem açaime.

"Quero apelar a um comportamento cívico dos cidadãos, no ponto de vista de trazerem os cães com trela, evitando soltá-los na via pública. Seremos inflexíveis com todos os animais detetados pela nossa polícia municipal, na via pública, sem trela ou sem açaime, quando forem animais que assim o obriguem. Vamos ter de recorrer às contraordenações", alertou.

No final de uma reunião do executivo, Almeida Henriques recordou que há cerca de dois meses uma jovem foi atacada por um cão no parque da cidade.

"O município assumiu as suas responsabilidades, inclusive pedagogicamente, e temos tido a Polícia Municipal a fiscalizar de uma forma mais intensa o parque. Demos instruções à nossa Polícia Municipal para que fiscalizasse de forma mais intensa para evitar que outras situações dessas voltem a acontecer", sustentou.

De acordo com o autarca de Viseu, foram ainda dadas instruções à Polícia Municipal para que identifique os proprietários de cães ou animais domésticos que sujem as ruas da cidade.

"Temos mobiliário espalhado pela nossa cidade e quem tem um cão ou animais, tem direitos, mas também deveres. Se o município tem uma política amiga da cidade, os cidadãos têm de ter um comportamento amigo dos animais, mas também da cidade", justificou.

Almeida Henriques apelou ainda aos proprietários de animais para procederem ao seu registo nas juntas de freguesia do concelho.

"Era muito importante que não houvesse animais na nossa cidade que não estivessem devidamente registados", evidenciou.

Aos jornalistas, disse ainda que, durante a manhã de hoje, o município de Viseu aprovou a renovação do protocolo com a associação Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, alocando-lhe um montante de 55 mil euros a executar em 2017.

"É responsabilidade de uma sociedade civilizada cuidar dos animais, dando condições para a recolha, o cuidado e a adoção", concluiu.