Pub

Cidades europeias discutem o combate às desigualdades sociais em Lisboa. Por cá, idosos e crianças são os mais vulneráveis

Mais de 118 milhões de pessoas vivem em risco de pobreza ou exclusão social na União Europeia, o que equivale a um em cada quatro habitantes das cidades. Para refletir sobre a melhor maneira de prevenir e responder à "pobreza urbana crónica", mais de 140 pessoas, entre os quais 15 responsáveis políticos de cidades europeias, vão reunir-se, hoje e amanhã, no Fórum dos Assuntos Sociais da Eurocities, em Lisboa.

"Este é um grupo de reflexão, mas também de pressão, para que muitas das questões debatidas e financiadas a nível nacional sejam trabalhadas a nível local. São as cidades que estão mais perto da população e é nelas que se concentra a maior parte da população", adiantou ao DN João Afonso, vereador do pelouro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e um dos intervenientes no evento.

Destacando que há "um grande distanciamento e dificuldade burocrática e administrativa em fazer programas que sejam diretamente operacionalizáveis pelas cidades", João Afonso diz que do fórum podem sair "posições comuns entre as cidades que fazem parte desta plataforma sobre questões de pobreza", nomeadamente sobre a implementação do Fundo Europeu de Combate às Desigualdades. Ou sobre a questão do acolhimento aos refugiados. "Apesar de as cidades espanholas quererem participar e cooperar na recolocação, o governo espanhol não criou condições para que isso aconteça", exemplifica.

Os grupos de risco

As crianças, os refugiados e emigrantes e as pessoas com deficiência são considerados os grupos mais vulneráveis nas cidades. "Em Portugal, e em particular em Lisboa, temos um outro grupo de risco que são os idosos. A longevidade é muito boa, mas um dos problemas do envelhecimento são os baixos níveis de rendimento da população idosa da cidade de Lisboa, o que tem que ver com a carreira contributiva", refere João Afonso, lembrando que a "lei das rendas" agravou a situação de muitos idosos. Tal como noutros países europeus, a crise económica também agravou as desigualdades sociais em Portugal. "O aceleramento económico que, felizmente, a cidade de Lisboa está a viver e a recuperação económica pela via do turismo, dos serviços e do imobiliário, fazem que as desigualdades ainda aumentem mais", sublinha o vereador do pelouro dos Direitos Sociais, acrescentando que quem perdeu o emprego com a crise tem mais dificuldade em acompanhar esta evolução.

Na capital, João Afonso diz que o combate à pobreza e às desigualdades tem sido feito com base em "medidas estruturantes". Além das mais diretas, como o fundo de emergência social, a construção de habitações sociais e o programa de renda acessível (cujos primeiros concursos devem ser lançados em breve), o autarca destaca o controlo de transportes da Carris. "A ideia de a Carris passar para a câmara com projetos como o transporte gratuito até aos 12 anos [...] é uma medida estrutural de combate à pobreza." Tal como "a atenção dada à área da inovação e empreendedorismo e à criação de redes de empregabilidade locais".

Lisboa, Barcelona, Madrid, Atenas, Nicósia, Génova, Berlim, Leipzig, Gotemburgo, Malmoe, Nantes e Timisoara são algumas das cidades representadas no fórum, que é organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina, presidente da câmara, dará as boas-vindas aos participantes na conferência no início da sessão de abertura.