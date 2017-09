Pub

Revisor oficial de contas que redigiu o relatório aquando do aumento de capital da Yupido diz que os valores podem ser ainda "mais significativos"

O "ativo intangível" na base do aumento de capital da Yupido, SA, que fez a empresa portuguesa passar a valer 29 mil milhões de euros, é uma "plataforma digital inovadora" de "armazenamento, proteção, distribuição e divulgação de todo o tipo de conteúdo media", noticia esta quinta-feira o jornal ECO, que teve acesso a documentos ligados à empresa.

A Yupido, uma empresa desconhecida do grande público, tem estado em destaque, quer na comunicação social, quer nas redes sociais, devido ao valor da avaliação do capital social, maior do que qualquer outra empresa portuguesa - e também pelo facto de, nos últimos dois anos, ter registado um volume de negócios de zero euros. A empresa está no negócio da consultadoria.

Segundo o jornal digital ECO, que cita o relatório emitido pelo revisor oficial de contas, António Alves da Silva assume a "responsabilidade" e a "razoabilidade" deste valor insólito, salientando que a plataforma em causa se distingue pelos "algoritmos que a constituem".

"A nova tecnologia que foi objeto da minha avaliação visa responder às crescentes necessidades do mercado relativas ao consumo de conteúdos de media", diz ainda o revisor oficial de contas, acrescentando que os valores podem ser ainda "mais significativos".

O ECO explica ainda que o "ativo intangível" é detido pelos subscritores do aumento de capital. De acordo com o mesmo site, os aumentos de capital em espécie precisam de uma avaliação de um revisor oficial de contas, que tem de redigir um relatório, que neste caso o ECO acabou por consultar.

Os "ativos intangíveis" - que podem ser por exemplo licenças de exploração ou patentes - representam a quase totalidade do valor declarado pela empresa fundada em 2015. No entanto, esta afirma também ter outros ativos correntes da ordem dos 243 milhões de euros.

A Yupido tem uma sede, nas Torres de Lisboa, dez administradores e dois diretores, mas não terá mais funcionários. Tendo em conta o que é declarado, também não fez quaisquer negócios.