Programa prevê auditorias em restaurantes e horários alargados nos centros de saúde

Do Porto a Lisboa, são dez os hospitais que vão integrar o Plano de Contingência para as Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, apresentado ontem. A resposta de saúde para o evento, tornada pública pelo presidente da Comissão de Gestão do Plano, António Marques da Silva, prevê medidas como o apoio aos peregrinos no caminho, um dispositivo de vigilância epidemiológica para identificar surtos e uma rede rádio entre o INEM e os hospitais, para uma eventual falha nas comunicações.

Segundo o responsável, tudo indica que estejam presentes nas cerimónias, que contam com a participação do Papa Francisco, entre 500 e 600 mil pessoas. "Não haverá espaço físico no local para muito mais", adiantou. Além de servir para dar resposta aos peregrinos que se vão deslocar ao Santuário Fátima, o plano de saúde pode ser útil "também para ter meios testados para qualquer situação que possa surgir".

Há medidas que serão reforçadas perto da data das comemorações, mas algumas já começaram a ser postas em prática. É o caso das auditorias de saúde pública em unidades hoteleiras e de restauração nos caminhos para Fátima. Para identificar e controlar eventuais surtos que possam alastrar, António Marques da Silva adiantou que "vai haver um dispositivo de vigilância epidemiológica". Medidas que, de acordo com o responsável, vão "perdurar muito além das datas de maio em Fátima" uma vez que dizem respeito à segurança da população. Trata-se de "um investimento".

Centros de saúde e hospitais

Além dos hospitais de campanha que prestam apoio no local, os centros de saúde vão alargar o seu horário. Já os hospitais vão ser procurados de acordo com a sua proximidade e com a área de resposta necessária, como politraumatizados ou queimados, que só estão disponíveis em algumas unidades. O primeiro eixo de resposta é o pré-hospitalar e o segundo inclui o Hospital Distrital de Santarém, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, o Centro Hospitalar do Oeste e o Centro Hospitalar de Leiria.

O terceiro eixo de resposta engloba os centros hospitalares do Porto, São João, Lisboa Central, Lisboa Ocidental, Lisboa Norte e Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Para abril estão previstas algumas simulações nos referidos hospitais, que devem ser vistas como "ações de formação internas".

O secretário de Estado e adjunto do ministro da Saúde, Fernando Araújo, garante que "o Serviço Nacional de Saúde está preparado para este tipo de eventos". Com Lusa