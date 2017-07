Pub

A peça de vestuário foi abandonada na zona de embarque e pode ser a prova de um crime

A Polícia Judiciária do Porto está a investigar a prova de um eventual crime abandonada no domingo, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia.

Segundo revela a edição desta terça-feira do JN, trata-se de um casaco com alegados vestígios de sangue, com pelo menos um orifício aparentemente provocado por uma bala disparada ao nível do tórax e possíveis golpes de faca.

A peça de vestuário foi abandonada na zona de embarque do aeroporto, junto às instalações de uma companhia de aviação da Turquia. A PJ suspeita que terá sido ali deixada por um passageiro que alegadamente iria viajar para a Ucrânia, razão pela qual os passageiros desse voo foram todos identificados.

Segundo o JN, as investigações prosseguem, com a Polícia Judiciária a colocar vários cenários em cima da mesa...