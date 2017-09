Pub

Os crimes ocorreram no domingo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de terem cometido dois homicídios, um em Oeiras e outro em Sintra, no distrito de Lisboa, ambos ocorridos na madrugada de domingo, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.

No caso de Oeiras, foi detido um homem de 22 anos de idade pelo homicídio de um homem de 41 anos, conhecido do suspeito, durante uma altercação na via pública.

O suspeito desferiu um golpe com arma branca numa perna da vítima, que não resistiu aos ferimentos mortais infligidos, descreveu a PJ.

Segundo a PSP, que registou a ocorrência, o crime ocorreu no bairro do Alto dos Barronhos, em Carnaxide (concelho de Oeiras), e o homem ainda foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, por amigos, mas acabou por falecer.

No concelho de Sintra, a PJ deteve um homem de 21 anos, que é suspeito de ter matado um homem de 27 anos, na sequência de uma desavença entre ambos, ocorrida numa rua, na madrugada de domingo.

A PSP tinha revelado no domingo que o homem morreu depois de ter sido esfaqueado num alegado ajuste de contas entre várias pessoas, pelas 05:00 da manhã, em Rio de Mouro, Sintra.

"O agressor atingiu gravemente com uma arma branca uma das pernas da vítima, a qual veio a falecer, apesar de conduzida a unidade hospitalar", acrescentou hoje a PJ.

Ambos os detidos vão ser sujeitos a um primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.