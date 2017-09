Pub

Detidos pretendiam transportar cerca de 10kg de haxixe para um país da América Latina

A Polícia Judiciária deteve dois cidadãos por tráfico de droga no aeroporto de Lisboa durante o controlo e fiscalização de um voo com destino a um país da América Latina, indicou hoje a PJ.

Em comunicado, a PJ adianta que foram também apreendidos cerca de dez quilogramas de haxixe, que os dois detidos pretendiam transportar para um país da América da Latina dissimulados em fundos falsos de duas malas de viagem.

Segundo aquela polícia, as detenções ocorreram no quadro do controlo e fiscalização a que regularmente são submetidos passageiros e mercadorias oriundos e com destino a países considerados de risco, com vista à interdição do transporte de droga e substâncias psicotrópicas através dos aeroportos nacionais.

Os detidos, um homem e uma mulher de 26 e 33 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

As detenções foram feitas pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.