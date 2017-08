Pub

Suspeito tem 40 anos e é emigrante. Aproveitava os períodos em que a menor ficava à sua guarda em Portugal para perpetrar os abusos

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, anunciou hoje a detenção de um homem por suspeita do crime de abuso sexual de uma criança de 11 anos, em Paredes, distrito do Porto.

O suspeito, de 40 anos, "é emigrante" e quando vinha de férias a Portugal "aproveitava-se dos momentos em que a menor ficava à sua guarda, para perpetrar os abusos sexuais", explica a PJ num comunicado.

O detido vai hoje ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.