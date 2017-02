Pub

Os corpos deverão pertencer a uma mulher e um homem, familiares, estão desaparecidos desde a manhã

A Polícia Judiciária descartou hoje a hipótese de crime associado aos cadáveres de um homem e uma mulher encontrados na praia Formosa, em Santa Cruz, Torres Vedras.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que "não há indícios de crime, nem de envolvimento de terceiros" neste caso, que continua em investigação.

Fonte policial disse à Lusa que os corpos deverão pertencer a uma mulher e um homem, familiares, estão desaparecidos desde a manhã de hoje de uma localidade que dista cerca de 12 quilómetros da praia.

Pelas 09:48, a Polícia Marítima recebeu um alerta de populares para a existência de um cadáver de um homem, no areal da praia, disse o comandante da Polícia Marítima, Marco Augusto.

No decurso das medidas que as autoridades estavam a realizar na praia, duas horas depois foi encontrado um outro cadáver, pertencente a uma mulher, na zona das rochas.

O responsável adiantou que ambos têm entre 20 e 40 anos.

Os cadáveres foram recolhidos da praia cerca das 16:30.

Vários populares acompanharam no local as diligências das autoridades, motivo pelo qual foi criado um perímetro de segurança, com o intuito de afastar os populares do local onde decorreram as investigações.