O administrador-delegado da Disney, Bob Iger, revelou que piratas informáticos roubaram um filme inédito do estúdio e exigem um resgate para o não divulgarem na Internet

Iger não deu detalhes sobre o filme que terá sido roubado, mas afirmou que a empresa não vai pagar aos 'hackers' (piratas informáticos), que ameaçaram difundir partes do filme, se não receberem resgate.

As declarações de Iger foram feitas durante uma reunião, tida em Nova Iorque com empregados da televisão do grupo, a ABC, segundo as fontes ouvidas pelo The Hollywood Reporter.

A Disney, que trabalha agora com investigadores federais para solucionar este assunto, tem no horizonte imediato de estreias filmes como "Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias" ou "Carros 3".

Iger avançou que os 'hackers' exigiram uma grande quantidade de dinheiro e ameaçaram, desde logo, divulgar cinco minutos do filme roubado.

Se o montante exigido não for pago, os piratas informáticos ameaçaram revelar fragmentos de 20 minutos até receberem o pagamento pretendido.

Este caso de pirataria acrescenta-se ao sofrido pela Netflix há umas semanas, com a sua série "Orange Is The New Black" (Laranja É o Novo Negro), cuja quinta temporada, que vai estrear em junho, foi revelada na internet por um pirata que exigia um pagamento para não revelar os novos episódios.