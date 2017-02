Pub

Autoridades declararam que a vaca tinha de ser morta por estar doente e 70 mil pessoas reclamaram

Uma petição online em Espanha impediu a vaca Carmen de ser abatida por ter tuberculose. Mais de 70 mil pessoas assinaram, em menos de 24 horas, o documento que pedia que o animal, que vive no refúgio Wings of Heart, em Madrid, fosse poupado.

A ordem da eutanásia veio da autoridade de controlo pecuário da comunidade de Madrid, que realizou testes aos animais do refúgio e detetou a doença, segundo o El País. Graças à petição e à reação dos fundadores do Wings of Heart, o Departamento de Agricultura recuou e passou a exigir apenas o isolamento da Carmen.

Os donos do refúgio Wings of Heart argumentaram que esta autoridade não tem o poder legal nas suas instalações para obrigar os funcionários a sacrificarem qualquer animal. No texto da petição, é explicado ainda que os serviços de controlo pecuário ordenaram que o animal fosse abatido no prazo máximo de 15 dias baseando-se num teste com "altas taxas de erro".

Um segundo teste provou que a vaca Carmen está "perfeitamente saudável", continua a petição, onde é explicado que Carmen foi resgatada de um matadouro há dois anos. As autoridades de Madrid, contudo, questionam a credibilidade deste segundo teste.

"Estes testes de erradicação de doenças não podem ser feitos por qualquer veterinário. É preciso fazer um curso de formação que lhe confira um certificado", afirmou o controlo pecuário de Madrid, segundo o El País. "Qualquer outro tipo de teste que eles tenham feito [no refúgio] não é adequado, não tem o selo oficial".

Os testes de tuberculose foram feitos no âmbito de um programa de erradicação de doenças em animais e as autoridades garantem que a recomendação da eutanásia foi motivada por preocupações com a saúde pública, já que a tuberculose é contagiosa até para os humanos.

"Não podemos obrigá-los por lei, mas recomendamos que o façam por causa da saúde pública", esclareceram os serviços de controlo pecuário.

O refúgio Wings of Heart acolhe mais de 200 animais que foram abandonados ou explorados pela indústria pecuária. Foi criado por um casal vegano que queria dar uma segunda oportunidade a estes animais e tem vários exemplares de vacas, ovelhas, gansos, porcos e cabras, segundo o jornal El Confidencial.