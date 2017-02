Pub

Os pescadores estão bem, já falaram com as famílias e tudo indica terão alta sábado de manhã

Os cinco pescadores portugueses que esta sexta-feira foram resgatados com vida após um naufrágio ao largo da região das Astúrias, em Espanha, vão regressar a casa, Caxinas, Vila do Conde, já este sábado.

A informação foi dada à Lusa por José Festas, presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, que está acompanhar o processo em Vila do Conde, acrescentando que já se reuniram com os familiares dos pescadores.

"Os pescadores estão bem, já falaram com as famílias e tudo indica terão alta sábado de manhã para regressarem a Portugal de imediato. Da parte da tarde já estarão em casa", afirmou José Festas.

O dirigente garantiu que a "associação, em articulação com as autoridades portugueses e espanholas, esteve a acompanhar todo o processo desde a primeira hora" e que "não houve problemas até ao momento".

Os cinco pescadores, que estão distribuídos em unidades de saúde distintas da região das Astúrias, no norte de Espanha, regressarão a Portugal num transporte fornecido pelo armador da embarcação.

Os cinco homens de Caxinas foram resgatados com vida após o naufrágio, hoje à tarde, do atuneiro espanhol Gure Uxuna, onde seguiam também sete tripulantes espanhóis.

O barco naufragou a cerca de 50 milhas a norte da costa de Navía, nas Astúrias, e após o pedido de socorro, as autoridades enviaram para a zona três helicópteros e três embarcações de salvamento, que encontraram os tripulantes em botes salva-vidas

Por apresentarem alguns sinais de hipotermia, os pescadores foram encaminhados, por precaução, para unidades hospitalares da região.