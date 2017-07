Pub

Equipa de investigadores pede que o público envie imagens e vídeos do incêndio. Conclusões apresentadas em outubro

O Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF), que está a investigar o incêndio de Pedrógão Grande, pede o testemunho da população assim como vídeos e imagens das chamas, para melhor compreender o que aconteceu. Segundo o Jornal de Notícias, os especialistas esperam apresentar as conclusões finais em outubro.

O organismo quer perceber como as chamas se alastraram tão rapidamente e para isso pede o apoio do público.

"A ideia é reconstruir a história, como o fogo avançou, como morreram as pessoas, o impacto nas populações", disse ao JN Xavier Viegas, coordenador da equipa de investigadores.

Viegas afirma que "já foram recebidos dezenas" de testemunhos através do e-mail ceif@adai.pt.

A equipa do CEIF "está no terreno a recolher informações diretamente" desde dia 20 de junho - três dias depois do incêndio ter deflagrado. Esta equipa tem 14 membros de áreas diferentes, como engenharia florestal, a engenharia mecânica e Geografia.

Conclusões só em outubro, mas para já Xavier Viegas afirma que a desgraça de Pedrógão "nunca deveria ter acontecido, mas não foi obra do acaso".

"O que já percebemos é que não poderia ter acontecido, mas pode voltar a acontecer, porque há muitas condições para isso", continuou o responsável.

O incêndio de Pedrógão Grande deflagrou a 17 de junho e alastrou para os concelhos vizinhos, como Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Góis. Morreram 64 pessoas e outras 200 ficaram feridas. No total arderam cerca de 53.000 hectares.