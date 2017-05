Pub

Maria da Conceição está no santuário desde as cinco da madrugada

Colada às grades, em frente ao altar-mor do Santuário, Maria da Conceição deu o grito mais alto daquela zona do Santuário: "Viva o Papa Francisco!", ao que um coro imenso respondeu "Viva!", por várias vezes, sem desviar o olhar do ecrã gigante que mostrava o Papa a aterrar em Monte Real.

Mas Maria da Conceição estava em transe, perante as imagens, e por um momento um lapsos linguae fê-la dar um "Viva o Bento XVI". As amigas riram-se, mas ela não se fez rogada. "Viva também o Bento! E a Igreja Católica!". Vai ficar ali até ver de perto o Papa, sem arredar pé. Aliás, está no Santuário desde as cinco da manhã, quando desceu do autocarro que a trouxe de Felgueiras, "terra do vinho verde e dos bons petiscos!", sublinha.