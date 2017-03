Pub

Iniciativa integra campanha para combater o assédio contra as mulheres

A iniciativa é, no mínimo, original, mas já conseguiu pelo menos dar uma enorme projeção ao tema. Na Cidade do México foi instalado no metro um assento que reproduz a figura de um homem, um peito nas costas do assento e um pénis na cadeira, acompanhado do aviso "reservado a homens".

A iniciativa insere-se numa campanha que visa chamar a atenção para o assédio que sofrem as mulheres nas suas deslocações diárias. No chão, junto ao assento, pode ler-se: "É desagradável viajar desta maneira, mas isto não é nada comparado com a violência sexual que as mulheres sofrem nas suas deslocações diárias". A campanha tem causado polémica e provocado muitas críticas, mas transformou-se num fenómeno viral.

Num vídeo que faz um pequeno resumo da campanha podem ver-se vários homens a sentar-se no lugar e a levantar-se rapidamente, face ao desconforto, enquanto as mulheres olham com ar de repúdio para o assento. O vídeo termina sublinhando que nove em cada dez mexicanas já sofreu algum tipo de violência nos transportes e conta mais de 700 mil visualizações nos últimos dez dias.

Intitulada "No es de hombres" (Não é de homem) a campanha teve já outras iniciativas igualmente pouco ortodoxas, como exibir nos ecrãs da estação o rabo dos homens que esperavam pelo metro, acompanhado da mensagem "isto é o que sofrem, todos os dias, milhares de mulheres".

Os transportes públicos da capital do México não são vistos como particularmente seguros para as mulheres, ao ponto de terem sido criadas carreiras de autocarros só para o público feminino, assim como carruagens do metro exclusivamente destinadas a mulheres.