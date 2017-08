Pub

António Costa visitará várias localidades nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos

O primeiro-ministro, António Costa, regressa sexta-feira aos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, para visitar as obras de reconstrução das casas e empresas destruídas ou danificadas nos incêndios de junho.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro adiantou à Lusa que António Costa irá "verificar no terreno o andamento da recuperação".

O primeiro-ministro visitará várias localidades nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A 06 de julho, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas de caráter extraordinário para fazer face aos danos provocados pelos dois grandes incêndios de Pedrógão Grande e de Góis, que afetaram sete municípios da região Centro do país.

A resolução do Conselho de Ministros reconhece que estes incêndios florestais configuram uma situação excecional e identifica as medidas de apoio imediato às populações, às empresas e às autarquias atingidas: Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela e Sertã.

"Estas medidas incluem a reparação dos danos causados pelos incêndios nas habitações, nas atividades económicas e nas infraestruturas, medidas de apoio social e medidas no sentido de assegurar a prevenção e o relançamento da economia, através de um projeto-piloto de ordenamento do território florestal, de apoio à reflorestação das áreas ardidas, da diversificação da atividade económica e do aproveitamento dos recursos endógenos", referia o comunicado do Conselho de Ministros.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou, na altura, que se estimam prejuízos imediatos próximos dos 200 milhões de euros e um esforço de reconstrução estrutural preventiva em cerca de 300 milhões de euros.

Há um mês, o presidente da câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, adiantou à Lusa que o seu município e os concelhos de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera vão ter à sua disposição cerca de 10,5 milhões de euros para a recuperação total ou parcial de 185 habitações.

Segundo Jorge Abreu, Pedrógão Grande, que foi o mais afetado, com 121 habitações atingidas, vai receber cerca de 7,3 milhões de euros, enquanto Castanheira de Pera irá ter quase dois milhões para intervir em 41 casas.

O município de Figueiró dos Vinho, o menos afetado dos três, terá a 1,2 milhões para recuperar 23 imóveis.

Na altura, o ministro do Planeamento e Infraestruturas anunciou também que a recuperação de dois terços das casas de primeira habitação afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande e Góis iriam avançar de imediato.

Segundo o ministro, nos sete concelhos atingidos pelos fogos estavam identificadas 205 intervenções em casas de primeira habitação, das quais dois terços estão em condições de avançar de imediato.

O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande no dia 17 de junho, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foi dado como extinto uma semana depois.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.

O fogo chegou ainda aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra e Penela.