Pub

"Manifestamos a nossa intenção em motivar um anteprojeto de lei em matéria de direito das vítimas em casos de catástrofes" anunciou Nádia Piazza, da Associação de Familiares das Vítimas de Pedrógão Grande

Uma comitiva de familiares das vítimas do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, Leiria, causando pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos, denunciou esta terça-feira a falta de agilização e de coordenação na aplicação dos fundos solidários.

"Também viemos manifestar a nossa preocupação com a falta de agilização e coordenação com as populações afetadas, na aplicação dos fundos solidários, resultado da solidariedade dos portugueses, bem como a nossa preocupação na ausência de mecanismos internacionalmente reconhecidos de transparência na aplicação destes mesmos fundos", defendeu Nádia Piazza, após uma audiência, no Palácio de Belém, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, Nádia Piazza, uma das impulsionadoras da futura Associação de Familiares das Vítimas de Pedrógão Grande, anunciou a intenção de promover um anteprojeto de lei que vise a criação de uma associação que defenda as vítimas em casos de catástrofes.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Manifestamos a nossa intenção em motivar um anteprojeto de lei em matéria de direito das vítimas em casos de catástrofes, com a criação imediata de uma associação de vítimas a coberto da lei, com apoio jurídico associado, a criação de uma unidade de missão independente desde a primeira hora, responsável por agilizar e coordenar todas as questões burocráticas, logísticas e de ressarcimento de danos materiais e pessoais", explicou a jurista.

Durante o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, que durou mais de duas horas, a delegação de familiares das vítimas do incêndio, abordou igualmente "o trauma" vivido pelos jovens e pelas crianças, afetadas direta ou indiretamente, e que em breve têm de regressar à escola, assim como o apoio à população mais idosa.

"Demos destaque às crianças e aos jovens, realçando o facto de essas crianças e jovens terem vivido um momento traumático, direta ou indiretamente. Muitos perderam os pais, os avós, os amigos e os colegas de turma. E a nossa preocupação é com o regresso às aulas neste momento marcado por um trágico acidente. E ainda o acompanhamento dos idosos, cada vez mais isolados, em ambiente profundamente triste", relatou Nádia Piazza.

O apoio às populações, designadamente as questões sociais, a prestação social e de saúde, que estão no terreno a "articular" com o Governo, foi outro dos assuntos conversados com o Presidente da República.

O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande no dia 17 de junho, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos e só foi dado como extinto uma semana depois.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.

O fogo chegou ainda aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra e Penela.