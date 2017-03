Pub

Pedro Dias está acusado de crimes de homicídio em Aguiar da Beira

Tribunal de S. Pedro do Sul absolveu hoje Pedro Dias, que num outro processo está acusado de crimes de homicídio em Aguiar da Beira, porque não conseguiu provar ter sido ele o autor do furto de duas matrículas.

No dia 17, o Ministério Público tinha pedido pena de multa para Pedro Dias, suspeito dos homicídios de Aguiar da Beira, mas que foi julgado no Tribunal de S. Pedro do Sul pelo crime de furto de matrículas.

Pedro Dias estava acusado de ter furtado duas matrículas de uma viatura na freguesia de Valadares, no concelho de S. Pedro do Sul, na noite de 23 para 24 de janeiro de 2012.

O homem, de 44 anos, é suspeito, num outro processo, da autoria material de dois crimes de homicídio qualificado em Aguiar da Beira, três de homicídio qualificado na forma tentada, três de sequestro e um de roubo. Entregou-se à Polícia Judiciária (PJ), em Arouca, ao fim de 28 dias desaparecido na sequência daqueles alegados crimes.