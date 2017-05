Pub

Maria do Céu Machado vai substituir Henrique Luz Rodrigues

A pediatra Maria do Céu Machado foi hoje nomeada para presidente da Autoridade do Medicamento (Infarmed), substituindo Henrique Luz Rodrigues, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

Maria do Céu Machado vai substituir Henrique Luz Rodrigues, que atingiu os 70 anos e sairá da liderança do Infarmed.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros de hoje, Maria do Céu Machado foi nomeada "para completar o mandato em curso do atual conselho diretivo".

Maria do Céu Machado é médica pediatra e dirigia até agora o departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria. Foi também Alta Comissária para a Saúde.