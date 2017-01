Pub

Os polícias e residentes da zona onde acabaram por reunir dinheiro para pagar o bilhete de comboio de regresso a casa

Um trabalhador migrante chinês que decidiu regressar à terra natal de bicicleta, para festejar o ano novo lunar, pedalou 500 quilómetros em sentido contrário, até a polícia o avisar de que estava enganado.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o homem trabalha na província de Shandong, leste da China, e queria chegar a Qiqihar, no extremo norte do país, para festejar a passagem do ano lunar com a família.

Milhões de trabalhadores migrantes empregados nas prósperas cidades do litoral regressam nesta altura a casa, para a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao Natal nos países ocidentais.

Sem dinheiro para pagar um bilhete de comboio ou avião, o homem, cujo nome não é identificado, optou por tentar regressar de bicicleta. Pouco familiarizado com os mapas e incapaz de entender os sinais de trânsito, acabou a pedalar em sentido contrário.

Por seguir de bicicleta na autoestrada, foi intercetado na província de Anhui pela polícia, que o avisou de que ia no sentido errado.

O homem já levava mais de um mês a pedalar, resistindo a temperaturas negativas.

Os polícias e residentes da zona onde foi intercetado acabaram por reunir dinheiro para pagar o seu bilhete de comboio de regresso a casa.