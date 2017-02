Pub

Presidente da Junta garante que se tratou de um ataque preparado. Prejuízos são de dezenas de milhares de euros

Um parque infantil na Baixa da Banheira, concelho da Moita, ardeu na noite de sábado, com o presidente da junta de freguesia local a afirmar que se tratou de um "ataque preparado" com recurso a combustível.

"Atearam fogo a um parque infantil da freguesia da Baixa da Banheira, o maior parque infantil do concelho da Moita. O parque é muito utilizado por crianças e tinha sido intervencionado recentemente", afirmou Nuno Cavaco, presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, em comunicado enviado à Lusa.

O autarca considerou que o ato, que originou a destruição da zona de brinquedos das crianças, causou prejuízos avultados, na ordem das "dezenas de milhar de euros".

"Este ato maldoso, injustificável, intolerável e tenebroso, foi preparado. Desde ataques à iluminação, à utilização de combustível para atear e propagar o fogo, passando pela forma em como foi ateado", acrescentou.

Nuno Cavaco referiu que os bombeiros e a PSP estiveram no local e apelou às pessoas que estejam atentas e informem as autoridades.

"Apelo mais uma vez a que estejam atentos e que colaborem com as autoridades. Se tiverem conhecimento de algum facto, contactem a PSP ou a Junta de Freguesia. Os motivos que levam a uma barbaridade destas não são conhecidos e as mais prejudicadas são as crianças", concluiu.

Vários ecopontos e contentores de resíduos sólidos urbanos foram também incendiados recentemente na Baixa da Banheira, com cerca de 30 pontos de recolha a serem afetados nos últimos meses.