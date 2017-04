Pub

Juízes desembargadores questionaram a razão de o padre não constar da lista de denunciados e ser apenas indicado como testemunha

Em todas as campanhas eleitorais há suspeitas de que, nos esgotos do Estado de Direito (também os tem), corre uma campanha negra, ou campanha negativa. Trata-se, no fundo, de informações confidenciais que vão correndo, mas que oficialmente ninguém assume a paternidade das mesmas. Começa por um "ouvi dizer", passa depois para um "contaram-me", até ao dia em que a informação se confirma. No entretanto, o tema vai animando conversas de bastidores, colocando jornalistas a fazer perguntas, criando ansiedade nas vítimas. Bom, mas isto é na capital política do País e outras grandes cidades.

Os partidos políticos chegam a pagar (os que pagam) pequenas fortunas a agências de comunicação, "spin doctors", consultores e afins para a gestão da informação, a oficial e a corrente subterrânea. Mestres, segundos os próprios, uma vez que nenhuma entidade independente assim o atestou, nessa arte, os rapazes lá vão gerindo a situação, olhando para o calendário eleitoral, as sondagens, tentando perceber qual é a melhor altura para "libertar" a informação, até então apenas uma "dica", fazendo contas ao eleitorado que se pretende conquistar, etc.

Só que na província o marketing eleitoral é mais barato e não tem tantos estudos e sondagens em cima da mesa, nos computadores ou tablets, nem há dinheiro para gurus brasileiros. Cada um trabalha com que o tem à mão. E ter um padre pode ser meio caminho andado para uma eleição para presidente da Junta. Foi isto mesmo que se passou um mês antes das Autárquicas de 2009, realizadas a 11 de outubro, numa freguesia do concelho de Mêda, distrito da Guarda.

Em plena Eucaristia Dominical, o padre leu um comunicado "destinado a publicitar as ofertas que haviam sido recebidas" para as festas da padroeira local, "designadamente quem havia efetuado ofertas e quais os seus montantes". Eis que, quando pronunciou o nome de "António", o então presidente da Junta e recandidato, o padre leu a anotação correspondente: "Não deu nada."

Esmiuçando o golpe de que foi vítima perante os paroquianos e eleitores, "António" descobriu ter sido a comissão de festas a fornecer a lista ao padre. Comissão essa que, segundo o então autarca, era composta por pessoas da "lista opositora".

Lá foi a queixa por difamação contra três opositores políticos para tribunal. Numa primeira fase, o Ministério Público arquivou-a. "António" avançou com a acusação particular, alegando que os denunciados ao fazer "toda a assistência, bem como toda a população da freguesia", o tal eleitorado, que o presidente da Junta "não havia contribuído monetariamente" para a festa da santa local é "ofensivo e gravemente atentaria do bom nome, honra, fama e consideração". E dava cabo das eleições, esqueceu-se de referir o autarca, porque até tinha sido dada uma contribuição durante o habitual peditório na missa. Mas nisso ninguém falou! O juiz de instrução recusou a acusação particular, o que deixou "António" sem outra alternativa do que recorrer para o Tribunal da Relação de Coimbra, o único que lhe poderia ainda recuperar o bom nome e a fama.

Não teve sorte. No acórdão do processo 74/09.9GAMDA, cujo relator foi o desembargador Luís Ramos, a Relação de Coimbra enterrou definitivamente o caso e com ele o bom nome e fama de "António". Segundo os juízes, ao apresentar queixa particular contra três elementos da comissão de festas, o então autarca esqueceu-se de um quarto elemento que, em tese, teria comparticipado na difamação. Quem, quem? O padre, obviamente.

Porém, a justiça pode ser cega, mas a política não é. E ao apresentar uma queixa crime contra o padre, António, por um lado, ganhava um bilhete de ida para o Inferno e, por outro, arriscava-se a ter um poderoso inimigo político. Só que este "esquecimento" foi fatal: "Admitindo que os factos referidos na acusação particular são ofensivos da honra do assistente, a uma conclusão teríamos que de imediato chegar: os factos dela são de imputar aos arguidos e ao pároco, uma vez que foi este que os publicitou de com acordo com os demais."

Ou seja, como referiram os desembargadores, o prior "não estava obrigado a ler o comunicado da comissão de festas e se o fez foi porque quis". Portanto, foi o executante. O problema é que "António" indicou-o como testemunha e não como denunciado. Logo acabou por não apresentar uma verdadeira queixa-crime, limitando-se a ser um "queixinhas".

Aliás, o documento que apresentou nos tribunais referia que a participação era feita contra "Incertos, nomeadamente todos os mordomos da comissão de festas". O Direito não é fácil. Mais difícil ainda é a escolha de um bom advérbio de modo.