As matrafonas são o ex-líbris daquele que é conhecido com o Carnaval mais português de Portugal. Dos desfiles com fatos oficiais à folia dos dias livres, o Entrudo aqui são cinco dias

As mulheres não entram nas matrafonas. Mas tudo o resto que é delas tem lugar de destaque: os vestidos, as malas, os sapatos, a maquilhagem, até a roupa interior. João Lourenço, uma das mais entusiastas matrafonas do grupo Ministros & Matrafonas, começou a construir o seu elogiado guarda roupa nos 32 anos que passou na Alemanha. "Tenho um casaco soviético cheio de medalhas que inventei, com moedas e colheres, e que tem mesmo a foice e o martelo e fica um espetáculo. É o que costumo usar na segunda-feira", explica. João vibra tanto com o Carnaval de Torres Vedras que é o primeiro a chegar à sede do grupo de foliões para se maquilhar no domingo de manhã. Ainda a tempo de se cruzar com matrafonas improvisadas que procuram o caminho para casa depois da festa de sábado. Mais tarde, já depois do almoço e já em pulgas para o arranque do corso, até admite aos 75 anos que tem a alma carnavalesca mais jovem do grupo.

Para este grupo, a festa começa três semanas antes do Carnaval com espetáculos nos lares de terceira idade da zona de Torres Vedras. No último show, no sábado, um grupo de 30 matrafonas animou o Lar de São José. Com momentos musicais e rábulas cómicas encheram de dança e gargalhas o auditório do lar. Uma festa que dizem compensar "pela alegria que vemos nas pessoas que assistem, que já não podem brincar ao Carnaval na rua", explica José Luís Rodrigues, presidente da Associação Ministros e Matrafonas.

José Luís Rodrigues é matrafona há 50 anos, ou seja, desde os 9, mais coisa menos coisa. Um "bichinho" que passou para os dois filhos rapazes - um deles é a rainha do Carnaval desde o ano passado - e também para o neto, que com apenas um ano e meio já entra nestas andanças.

Ontem, saiu da sede da associação "às 07.30" foi a casa tomar banho e buscar o vestido e às 10.30 já estava de regresso, pronto para ser maquilhado e já com o soutien e respetivo enchimento vestido por baixo das roupas masculinas.

"O objetivo da matrafona é satirizar alguns gestos das mulheres, mas não é para dizer mal, é para a brincadeira, pelo lado positivo", sublinha. Daí uma hora já estará dentro do vestido verde e devidamente maquilhado por Ana Maria - a única mulher que pode entrar livremente na Associação e participar nos almoços antes dos desfiles. "Ela já nos atura há mais de 40 anos", sublinha.

Em jeito de provocação, João Lourenço, que foi o primeiro a ser maquilhado porque não se deitou muito tarde (saiu da festa antes da 01.00) e às 09.30 já estava à espera para se caracterizar, alerta Ana Maria para ter cuidado: "Ficas bêbada só do hálito deles."

A profissional da caracterização faz isto por gosto - "o meu pai era do teatro e tinha muito jeito para as pinturas e eu comecei a aprender com ele" - e vai aproveitando para provocar as matrafonas. "Anda cá que agora vou pintar a mamalhuda", diz em voz bem alta para chamar José Luís Rodrigues.

Um assunto de família

O mais novo no desfile é Rui, de 5 anos, que está acompanhado pelo pai e pelo avô. Ele e o pai são ministros, que acompanham as matrafonas, e o avô é hoje "a avó João", aponta.

Também em família está José Mota, que ontem celebrou 61 anos, que desfila com o filho. Os dois são matrafonas vestidas à dama antiga, que é o fato oficial da associação. Se o pai apareceu às 10.30 para se maquilhar, o filho só chegou perto do meio-dia. "A malta mais nova só aparece aqui para se maquilhar perto da hora de almoço, que eles só foram para a cama de manhã."

Ruben Martins é um desses exemplos. Trabalha no hospital de Torres de Vedras e lá todos sabem que é matrafona. Tira férias para viver esta festa e "se for à cama oito horas entre sexta e terça-feira é muito". Os olhos vermelhos e as histórias partilhadas de um dia que começou há mais de 24 horas confirmam a previsão do jovem de 30 anos.

Se os mais novos vivem para as noitadas de excessos, os mais velhos garantem que são os mais foliões e que se sabem divertir sem beber em demasia. "São os mais novos que nos seguem no desfile. Não paramos, sempre a dançar e sempre na maluqueira. E quando éramos novos éramos nós que andávamos atrás da maluqueira dos mais velhos." Toni Silva, 73 anos, está neste ano a fazer as bodas de ouro de matrafona. Já não vem de saltos altos, mas com os ténis calçados garante ter energia para dançar a tarde toda. "Visto de fora as pessoas nem imaginam como isto é. Trabalhamos o ano inteiro para montar estas coisas todas."

João Lourenço é outro dos seniores que envergonha qualquer matrafona de vinte anos. "Tenho 75 anos, sou o mais velho desta malta [no grupo há uma matrafona de 83 anos, mas que só chega no momento do desfile], mas sou o mais novo de espírito." Para ele, tal como para os restantes integrantes da associação: "O Carnaval é a festa do ano."

E neste caso com uma tradição já longa. "Há registos de matrafonas em 1926. Na altura as mulheres não podiam vir para a rua brincar ao Carnaval e os maridos iam aos baús buscar as piores roupas para satirizar os gestos delas", refere José Luís Rodrigues. Hoje, já existem grupos organizados que trouxeram sofisticação à festa. Tanto, que alguns são confundidos com mulheres, outros recebem propostas para dançar em bares de transformismo e há até quem se lembre de ofertas mais indecentes. À margem desses incidentes, o presidente da associação garante que "se brinca sem ofender ninguém".

A paixão de João "emigrante", como é tratado pelos colegas, por esta festa é tal que desde que regressou a Portugal há 11 anos, não perde uma edição. E mesmo na Alemanha tentava recriar a festa da sua terra natal. Ao ponto de "muitos filhos de emigrantes de outros pontos do país e até alemães gostarem do Carnaval por causa das festas que fazia lá".

Mas o que esta matrafona gosta mesmo é de brincar ao Carnaval à séria. Coisa que só se consegue em Torres Vedras e, por isso, assim que se apanhou de regresso a casa foi inscrever-se no grupo dos Ministros & Matrafonas. "Quando me mandam mensagem a avisar que vão começar as festas nos lares, já não consigo dormir. A pensar no que vou vestir e nas músicas que vamos cantar."

Se dúvidas ainda restassem do entusiasmo de João Lourenço ele assegura-se que todos fiquem esclarecidos: "Só tenho pena de morrer porque vou deixar de brincar ao Carnaval."

