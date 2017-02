Pub

Francisco chega à base de Monte Real às 16.00 de dia 12 de maio. No dia 13 almoça com bispos e parte de regresso ao Vaticano

A visita do Papa Francisco a Portugal em maio deste ano vai durar pouco menos de 24 horas, de acordo com um programa antecipado esta sexta-feira pela Rádio Renascença. A peregrinação a Fátima do bispo de Roma, por ocasião do centenário das chamadas "aparições", inicia-se pelas 18.00 de dia 12 de maio, sexta-feira, depois do avião que transporta Francisco aterrar na base aérea de Monte Real às 16.00.

À chegada à base situada na localidade da Serra do Porto de Urso, naquela freguesia do concelho de Leiria, o Papa terá à sua espera altas individualidades do Estado. Francisco viaja depois de helicóptero para a cidade de Fátima, a cerca de 35 quilómetros, aterrando no Estádio Municipal. A partir daqui, o percurso de três quilómetros até ao santuário é feito no papamóvel, estando prevista a chegada ao recinto às 18.00.

No Santuário de Fátima, o Papa fará uma primeira oração na Capelinha das Aparições, assinalando o início da sua peregrinação. Francisco recolhe-se então na casa de Nossa Senhora do Carmo, junto ao recinto, para participar à noite no terço e na procissão das velas.

No sábado, 13, o bispo de Roma celebra a missa, que termina com a procissão do adeus. Ao almoço, o Papa Francisco junta-se aos bispos portugueses, para logo depois regressar à base aérea e regressar a Roma.

A base de Monte Real é usada pela segunda vez por um papa. A primeira aconteceu em 1967 - nos 50 anos dos acontecimentos de Fátima - quando Paulo VI evitou a passagem por Lisboa, num momento de tensão com a ditadura de Salazar, por causa da guerra colonial.