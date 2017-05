Pub

Presidente da República publicou mensagem na página oficial

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem ao papa Francisco para lhe agradecer, em nome de Portugal, a "inesquecível peregrinação" a Fátima.

"Portugal agradece a inesquecível peregrinação de Vossa Santidade a Fátima", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem enviada ao papa Francisco após a partida para Roma, publicada no 'site' da Presidência.

O avião do papa Francisco aterrou hoje às 19:20 locais (18:20 de Lisboa) em Roma, duas horas e meia depois da partida da base aérea de Monte Real, Leiria.

O papa esteve em Fátima para presidir às cerimónias do centenário das "aparições" e à canonização de Jacinta e Francisco Marto, duas das crianças que em 1917 afirmaram ter visto Nossa Senhora na Cova de Iria.

Esta foi a sexta visita de um papa ao Santuário de Fátima. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000) e Bento XVI (2010) foram os anteriores pontífices a visitar Portugal.

Além de presidir às cerimónias do Centenário das Aparições, o papa, que chegou a Portugal na sexta-feira à Base Aérea de Monte Real, no concelho de Leiria, teve encontros com o Presidente da República e o primeiro-ministro, participou na bênção das velas e almoçou com os bispos portugueses.

Nas intervenções que fez em Fátima, Francisco deixou apelos à paz e à concórdia e lembrou os excluídos da sociedade e todos os que sofrem em consequência dos conflitos em vários países do mundo.