Pub

O primeiro e o último papa a visitar o Egipto até agora fora João Paulo II, em 2000

O papa Francisco realiza nos dias 28 e 29 de abril uma visita ao Cairo, antecedendo a viagem que efetua a Fátima em maio, anunciou hoje a Santa Sé, em comunicado.

Numa declaração, o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, disse que a visita ao Cairo surge após o convite do presidente do país, Abdel Fattah El-Sisi, dos bispos da Igreja Católica, do papa da Igreja Ortodoxa Tawadros II e do grande imã da Mesquita de Al Azhar, Cheikh Ahmed

Greg Burke adiantou que o programa da visita vai ser publicado em breve.

A visita à capital do Egipto é a próxima viagem internacional que o papa Francisco realiza ao estrangeiro este ano, antecedendo as viagens já agendadas ao santuário de Fátima, nos dias 12 e 13 de maio, e à Colômbia, entre 06 a 11 de setembro.

O primeiro e o último papa a visitar o Egipto foi João Paulo II, em 2000, por ocasião da peregrinação jubilar ao Monte Sinai.