O papa Francisco anunciou hoje na sua conta de twitter em português que viajará para o Egito na sexta-feira como "um peregrino de paz". A conta @pontifex_pt é seguida por 2,5 milhões de pessoas.

Já na conta em espanhol (@pontifex_es), seguida por 12,7 milhões, o papa pede para que rezem pela viagem que fará ao Egito como peregrino de paz.

A mensagem do papa é similar ao tema apontado pelos organizadores da visita de que Francisco é "o papa da paz num Egito de paz".

Francisco partirá na sexta-feira de manhã para o Cairo para uma visita de 27 horas que terá como evento mais importante a sua participação numa conferência sobre a paz organizada pela universidade islâmica do Cairo.

A visita do papa Francisco ao Cairo surge a convite do presidente do país, Abdel Fattah El-Sisi, dos bispos da Igreja Católica, do papa da Igreja Ortodoxa Teodoro II e do grande imã da Mesquita de Al Azhar, Cheikh Ahmed.

Os atentados a 09 de abril em duas igrejas coptas, nas cidades de Tanta e de Alexandria, reivindicados pelo grupo radical Estado Islâmico (EI), foram condenados pelo papa Francisco, pedindo uma oração pelas vítimas e exprimindo as suas condolências ao papa copta ortodoxo, Teodoro II, à igreja copta e a toda a nação egípcia.

"Que o Senhor converta os corações daqueles que semeiam o terror, a violência e a morte e também o coração daqueles que fabricam e fazem comércio com as armas", concluiu o papa argentino.

Os cristãos coptas são cerca de 10% da população do Egito e são, frequentemente, alvo de ataques por parte dos extremistas islâmicos.

Apesar dos ataques, o Vaticano anunciou a intenção de manter a viagem do papa ao Egito.

Nesta visita o papa Francisco vai deslocar-se num veículo não blindado e segundo o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, as medidas de segurança a aplicar pelo Vaticano serão iguais às de outras viagens do papa.

Este será o 27.º país visitado por Francisco durante o seu pontificado.