Recordou o perigo que existe pelo "mau uso do poder que as ciências e as tecnologias da vida põem nas nossas mãos"

O papa Francisco alertou esta segunda-feira para a existência de interesses entre "certos grupos industriais e comerciais" no âmbito da biotecnologia, num encontro realizado no Vaticano.

Durante uma audiência concedida aos membros do comité nacional italiano para a Biossegurança e Ciências da Vida, o papa recordou o perigo que existe pelo "mau uso do poder que as ciências e as tecnologias da vida põem nas nossas mãos".

"Quando as ligações entre o poder tecnológico e o poder económico são mais estreitas, os interesses podem condicionar estilos de vida e orientações sociais na direção do benefício de certos grupos industriais e comerciais", disse.

Segundo Francisco, estes interesses podem atuar "em detrimento das populações e das nações mais pobres".

"Deixe-me lembrar que as ciências e as tecnologias são feitas para o homem e para o mundo, não o homem e o mundo para as ciências e tecnologias", disse ainda.