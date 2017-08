Pub

Populações recebem conselhos. Volume na albufeira da Vigia controlado diariamente

As populações das zonas do Alentejo mais afetadas pela seca vão receber panfletos com conselhos e alertas para o uso rigoroso de água. Esta foi uma das medidas aprovadas ontem na reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca que reuniu na localidade de Redondo.

No encontro ficou decidido que o volume de água da albufeira da barragem da Vigia será controlado diariamente pois a qualquer momento poderá ser tão baixo que será impossível o uso para a agricultura ficando a água reservada para o consumo humano nos concelhos de Redondo, Ourique, Castro Verde e Almodôvar. Já a albufeira do Monte da Rocha (Ourique) vai continuar a ser usada para a agricultura e o consumo urbano.

Foram ainda identificados alguns municípios onde começam a surgir problemas na captação de água subterrânea - recolhida em furos. De acordo com o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, serão localidades onde vivem cerca de 1500 pessoas e cujo abastecimento dos reservatórios já está a ser efetuado por camiões-cisternas. "As pessoas não sentem a falta de água porque é levada para os reservatórios. São pequenas povoações que dependem da água subterrânea e está a existir um abaixamento dos níveis nessas captações", adiantou o governante ao DN.

Com 79% do país em seca extrema, e com o Alentejo como a região com mais problemas nomeadamente na bacia do Sado, as autoridades avançam com campanhas de sensibilização para um uso rigoroso da água. "Vai ser feita de imediato. São documentos que serão distribuídos às populações com questões práticas, como fechar as torneiras, evitar lavar os carros. Situações de senso comum. As pessoas devem perceber a importância de poupar água. Esperamos uma mudança do comportamento cívico", frisou o secretário de Estado.

Há ainda a hipótese de serem efetuados furos de captação, por exemplo em zonas de Mértola, Alandroal, Avis ou Odemira.

Com o armazenamento nas albufeiras nacionais muito baixo, no último dia de julho, das 60 bacias monitorizadas 18 tinham volume inferior a 40%. E há uma outra questão a ter em conta e que vai ser analisada na terceira reunião da comissão, agendada para entre 15 e 20 de agosto: os peixes nas albufeiras. Nessa altura será decidido se será necessário retirar peixe de algumas.

Apesar de o resto do país estar "controlado" no que diz respeito ao consumo de água, há uma situação que vai ter de ser seguida com atenção: as reservas na Beira Interior. "Estamos a fazer relatórios periódicos por todo o país, mas a baía do Sado é a zona mais problemática. Na Beira Interior pode vir a aumentar o consumo com a chegada dos emigrantes, vamos ter de seguir a situação", frisou Carlos Martins.