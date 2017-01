Pub

Maria, de 1 ano, tem um tipo de cancro raro e precisa de um transplante de medula. Família criou no Facebook uma campanha de doação

Um casal de Santarém está a procura de um dador de medula óssea que possa salvar a filha Maria, de 13 meses. A menina sofre de leucemia mielomonocitica, um tipo de cancro raro, e precisa do transplante para sobreviver.

Miguel Rosa, de 39 anos, e Rita Mota, de 36, souberam do diagnóstico da filha em dezembro, poucos dias depois do Natal, e desde então têm procurado uma forma de salvar a menina.

"Os primeiros indícios começaram no final de novembro", contou a mãe ao Jornal de Notícias. Os pais levaram a Maria ao médico a princípio porque a menina tinha uma infeção no olhos e a 28 de dezembro descobriram que a filha tinha um dos estirpes mais raros de leucemia.

"A nossa vida abalou toda", contaram os pais.

Miguel e Rita têm organizado várias campanhas de recolha de sangue e criaram uma página no Facebook com o nome Salvar a Vida da Maria em que pedem aos utilizadores para doarem sangue. Tudo isto para encontrar um dador de medula compatível com a filha.

"Não podemos parar, é a vida da Maria que está em jogo" disse o pai ao JN, relembrando que as doações irão com certeza ajudar muitas outras pessoas. "Não estamos a pedir dinheiro. Nestes casos, isso não importa. Apenas que as pessoas se inscrevam como dadores".

Pelo Facebook, os pais da Maria dão informações sobre como e onde o público pode doar sangue e o que pode fazer para ajudar a divulgar a mensagem.

Entretanto, enquanto não chega a salvação, Maria vai aprendendo a dar os primeiros passos.

