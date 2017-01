Pub

Homem de 85 anos conduziu mais de meio quilómetro em contramão. Ia celebrar missa

Um homem conduziu na segunda-feira durante mais de meio quilómetro em contramão na movimentada avenida António Macedo, em Braga, provocando dois acidentes, noticiou o Jornal de Notícias, que avança que o condutor é o padre João Luís Fontes, de 85 anos, o qual garante que não fugiu do local.

O sacerdote garantiu ao JN que teve consciência de que estava em contramão e que fez inversão de marcha assim que pode, nas bombas de gasolina a seguir ao túnel da estação de comboios, seguindo depois para o Colégio da Visitação, onde celebrou missa, às 8:00.

O padre contou ao jornal que mal deu pelo facto de seguir em sentido contrário ligou os sinais de luzes e disse que não se apercebeu do acidente que provocou, tendo apenas reparado que raspou numa carrinha. "Parei de imediato. Quando olhei pelo retrovisor já não vi ninguém e decidi continuar a marcha", descreveu.

João Luís Fontes revelou ao JN que, antes do início da missa, tentou contactar as autoridades para dar conta do que tinha acontecido, mas não teve sucesso. Acabou por ser a PSP a encontrá-lo, tendo-lhe realizado o teste de alcoolemia, o qual deu negativo, de acordo com o JN.

A PSP disse ao jornal que será a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a decidir a contraordenação a aplicar.