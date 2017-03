Pub

Jovem desaparecida de uma instituição em Viseu desde setembro foi encontrada em Setúbal na companhia de dois homens

Desde que Daniela Magno, de 15 anos, entrou no Lar de São José (Viseu) em julho de 2016 que um automóvel passou a rondar regularmente a instituição. Segundo o padre Arménio Lourenço, diretor da Confraria de Santo António, que gere o lar, a viatura era conduzida por um homem que foi identificado como sendo de Setúbal e sobre quem recaem as maiores suspeitas de ter aliciado a jovem a fugir, a 27 de setembro.

Daniela esteve seis meses desaparecida, tendo sido encontrada ontem de madrugada, em Setúbal, na companhia de dois homens, com cerca de 30 anos, que foram detidos pela PJ para serem hoje presentes ao tribunal sadino.

Segundo avançou ao DN o padre Arménio, o suspeito terá conhecido a menor - que se encontra bem de saúde - enquanto trabalhou numa obra próxima da casa de Daniela, que não queria viver com a mãe. Só depois a jovem deu entrada no lar, após ser sinalizada pela Linha de Emergência e por decisão do tribunal.

Na última sexta-feira houve outro caso de uma rapariga de 13 anos que esteve desaparecida durante uma semana e que foi encontrada em casa de um homem de 24 anos (ver caixa ao lado).

Quanto às movimentações à volta da ala feminina do lar de Viseu, Arménio Lourenço conta que o carro aparecia por ali mesmo quando as jovens saíam da instituição para darem uma volta em tempo de férias. "Mas ele nunca nos disse nada", relata, tendo as técnicas da instituição optado por comunicar o caso à PSP de Viseu.

"Demos a matrícula, a pessoa foi identificada, sabíamos que era de Setúbal. Ainda não percebemos porque é que só quando falámos na comunicação social é que encontraram a jovem", lamenta o padre, tendo Daniela regressado à instituição ontem às 18.00, depois de ser interrogada na PJ de Coimbra. "Ela vai voltar a ser ouvida pelo tribunal, mas tem de ser protegida e vai precisar de muita ajuda no processo de institucionalização", insiste o padre Arménio, assegurando que, nos cerca de três meses que esteve no lar, Daniela não se revelou problemática. "Integrou--se nas atividades e deu-se sempre bem com as colegas e com as técnicas", insiste.

A jovem viria a desaparecer a 27 de setembro, após ter sido autorizada a uma saída até ao centro de Viseu para ir às aulas. "Logo nesse dia comunicámos o desaparecimento", diz o diretor da confraria, admitindo que a menor "só pode ter sido aliciada por alguém que não pensou no mal que estava a fazer, para ter fugido de cá", refere, embora Daniela nunca tenha dado sinais de instabilidade. "Nem quando o carro rondava o lar. Pelo menos que nós déssemos por isso", ressalva.

A PJ do Centro contou com o apoio dos agentes de Setúbal para encontrar a menor e os dois homens, passando agora os indivíduos a serem suspeitos de vários crimes, tanto de natureza sexual como de subtração de menores, segundo fonte policial.

A jovem, diz a mesma fonte, até pode ter tomado a liberdade de desaparecer, mas trata-se de uma adolescente.

Os dois suspeitos estiveram ontem em Viseu para serem ouvidos, mas conclui-se que é o tribunal de Setúbal que tem a competência para os inquirir, uma vez que foi em Setúbal que foram encontrados com a jovem.