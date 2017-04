Pub

Presidente da República marcará presença no debate de Lisboa, na Fundação Gulbenkian

O padre Anselmo Borges será o moderador em dois debates que irão discutir a ação do Papa Francisco enquanto líder político-moral global. O debate em Lisboa, a realizar-se na Fundação Calouste Gulbenkian já no próximo dia 2 de maio, pelas 18:30, contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta mesma ocasião, juntam-se também à discussão o ex-presidente da República Ramalho Eanes, o professor Adriano Moreira, Isabel Allegro de Magalhães, professora da Universidade Nova de Lisboa, e o padre Carreira das Neves.

Antes, a 26 de abril, o debate realiza-se na Capela do Convento de Corpus Christi em Vila Nova de Gaia. A Anselmo Borges juntam-se o professor universitário Frederico Lourenço, o escritor Pedro Mexia e o museólogo Delfim Sousa.