Na costa atlântica, entre Portugal e a Inglaterra, as inundações estão a acontecer 15 dias mais cedo do que há 50 anos, dizem os cientistas

As inundações na Europa, causadas por enchentes de rios - devido a chuvas intensas ou degelos de primavera -, estão a ocorrer mais cedo em algumas zonas do continente (mais tarde noutras) do que há meio século. A culpa é das alterações climáticas e, sem grande surpresa, uma das zonas com a mudança mais acentuada é a da costa Oeste Atlântica, entre Portugal e a Inglaterra - a generalidade dos estudos apontam a Península Ibérica e a bacia mediterrânica como as regiões europeias que serão mais afetadas neste contexto.

Os novos dados resultam de um estudo coordenado por investigadores do Instituto de Engenharia Hidráulica e Gestão de Recursos Hídricos de Viena, que contou com a participação de 30 instituições científicas.

Para avaliar a evolução dos padrões de cheias na Europa no último meio século, a equipa coligiu e analisou os dados de mais de 4200 estações higrométricas (medem o nível da água) de 38 países, entre 1960 e 2010. Foram também analisados os dados de precipitação, temperatura e humidade no solo para o mesmo período. Foi assim que ficou à vista uma série de alterações significativas nas várias regiões do continente.

"As maiores alterações ocorreram ao longo da costa atlântica, entre Portugal e a Inglaterra, onde 50% das estações mostram uma antecipação da ocorrência de inundações em pelo menos 15 dias, nestes 50 anos", escrevem os autores no artigo publicado ontem na Science. "[Em] 25% das estações [essa antecipação] chega aos 36 dias", sublinham.

Esta alteração, explica a equipa coordenada por Günter Blöschl, do instituto de investigação Viena, fica a dever-se, nesta região, sobretudo à capacidade do solo de reter maiores níveis de humidade.

Consoante as diferentes zonas, também as mudanças nos padrões de cheias se revelaram diversas - além da costa Oeste Atlântica que abrange Portugal, os cientistas identificaram especificidades para as regiões do Mar do Norte, do Noroeste da Europa e da costa mediterrânica, nomeadamente Sul de França, Itália e Grécia. Há, no entanto, algo que é comum a todos: na esmagadora maioria das mais de 4200 estações, os dados mostram alterações.

Na costa do Mar do Norte, por exemplo, as cheias estão a ocorrer duas semanas mais tarde devido a um maior número de tempestades tardias no inverno, o que também sucede pela mesma razão nas zonas da costa mediterrânica. No Noroeste da Europa a tendência também é de antecipação das cheias, mas ali a causa é o degelo que está a ocorrer mais cedo na primavera. A adaptação a estes novos padrões é essencial, dizem os cientistas, sob pena de se multiplicarem impactos negativos na agricultura, na disponibilidade de água ou na segurança de pessoas e infraestruturas.