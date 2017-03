Pub

Dia 1 de abril vai ser possível divertir-se com o clássico jogo

A Google escolheu o Dia das Mentiras, 1 de abril, para trazer o jogo Ms Pac Man aos smartphones de todo o mundo. Para isso, basta abrir o Google Maps.

Assim que abrir a aplicação, esta lança automaticamente o jogo, e um botão apenas dedicado ao eterno clássico dos jogos arcade vai estar por cima de "A minha localização".

Esta "prenda" da Google vai aparece tanto em Android como em iOS, embora, de acordo com o Independent, as versões possam ter algumas diferenças.

Em Android, somos transportados para uma área aleatória do planeta. No iPhone, utilizadores têm dito que podem escolher uma localização.

"Até dia 4 de abril podem comer fruta, desviar-se de fantasmas e colecionar 'PAC-Dots' nas ruas de várias cidades em todo o mundo através do Google Maps. Portanto inscrevam-se, guardem a vossa pontuação e partilhem-na com amigos", afirmou David Hendon, gestor de produto da Ms Pac-Maps.

Esta não é a primeira vez que a Google faz isto. Em 2015, o jogo também chegou, na mesma aplicação, no mesmo dia do ano. Será possível jogar também no computador.