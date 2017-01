Pub

Começa hoje uma das maiores feiras mundiais de eletrónica de consumo

Danny Evans tem dois filhos e um historial de noites perdidas a tentar adormecê-los. "O que eu não teria dado pelas horas de sono que perdi, sem conseguir perceber o que fazer para acalmar os miúdos, o que fazer para eles dormirem." Agora, a sua empresa, AcousticSheep, está a tentar resolver o problema, mas pouca gente perceberá isso olhando para o produto que criaram. Evans pega numa ovelha de peluche e não consegue conter o entusiasmo. O boneco chama-se Dozer. Por fora, parece igual aos que se encontram nas lojas de brinquedos; por dentro, tem sensores e altifalantes que irão tentar ajudar as crianças a dormir.

"É, em partes iguais, um leitor de música, um monitor do sono e um companheiro de almofada para as crianças que têm dificuldade em adormecer ou em manter-se a dormir", explica o responsável ao DN, durante uma antecipação da feira CES 2017, dedicada ao consumo de tecnologia e à inovação na área, que decorre em Las Vegas.

O peluche ainda não está disponível por causa da complexidade do software - a empresa espera colocá-lo no mercado no último trimestre do ano. "Para os pais privados de sono, Dozer tem altifalantes internos, acelerómetros que seguem o movimento, para que possamos monitorizar a forma como a criança dorme e responde à música", explica. "Ao longo do tempo, os pais recebem informações precisas sobre que música é melhor para o seu filho adormecer." Parece uma solução demasiado simples, mas os testes que a AcousticSheep tem feito indicam que é possível induzir o sono controlando a música que toca no peluche e permitindo à criança abraçá-lo quando se deita. O software inclui a capacidade de aprendizagem ao longo do tempo e vem com uma app de smartphone que dará informações aos pais.

A intenção é vender para todo o mundo e o preço, neste momento, é de 149,99 dólares (143 euros), embora esperem conseguir baixá-lo.

A ovelha da AcousticSheep destaca-se num mar de televisões, câmaras, drones, carros elétricos e outros gadgets que nesta semana invadem Las Vegas. Mas não é a única. Os franceses da Jagger & Lewis apresentaram uma coleira que promete revelar ao dono se o seu cão está bem e feliz ou se algo de errado se passa. A coleira inteligente vai custar 200 euros na Europa, sendo certo que a empresa está na CES à procura de parceiros de distribuição.

"A coleira regista e interpreta os hábitos diários do cão, a sua atividade e o bem-estar", explica ao DN Yann Puslecki, sócio da empresa. "Analisa o movimento e compara os dados com o que é habitual para o cão e para os outros cães da comunidade." O dono pode verificar, no smartphone, tudo o que se passa com o animal de estimação. "Os donos perguntam-se sempre como se sente o seu cão, será que dorme bem, é feliz?", acrescenta Puslecki. Agora, prometem, poderão sabê-lo.

