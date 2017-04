Pub

Vídeos mostram a coluna de fumo perto do supermercado Lidl e um veículo a explodir

Uma aeronave despenhou-se esta segunda-feira em Tires matando cinco pessoas e ferindo outras quatro. A aeronave atingiu um camião na zona de armazenamento do supermercado Lidl. Do acidente aéreo resultaram cinco mortos - os quatro ocupantes da aeronave e o condutor do camião atingido.

Nas redes sociais têm sido publicados vídeos e imagens do acidente. Um dos vídeos amadores mostra um camião em chamas e a explodir.

As chamas e a coluna de fumo resultante da queda da aeronave podem ser vistas de longe, tal como mostram outros vídeos que andam a circular nas redes sociais.

Na aeronave seguiam o piloto e três ocupantes. As vítimas - uma suíça e três francesas - seguiam de Tires para Marselha, quando se deu o acidente. A aeronave tinha chegado a Portugal na sexta-feira.

Fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil referiu que, ao "tudo indica, ocorreu uma explosão no ar".

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve no local, onde falou com responsáveis e não prestou declarações.

