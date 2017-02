Pub

A NASA revelou novas imagens capturadas pela sonda Cassini.

A agência espacial norte-americana divulgou novas imagens dos anéis de Saturno, tiradas pela sonda Cassini, que revelam pormenores nunca antes vistos dos detritos de gelo, rochas e pó que os formam.

"Estas imagens representam a abertura de uma janela totalmente nova em relação aos anéis de Saturno e nos próximos meses esperamos dados ainda mais excitantes quando virarmos as nossas câmaras para as partes dos anéis mais próximos do planeta", indicou o cientista da Cassini, Matthew Tiscareno, do Instituto SETI, num comunicado da NASA.

As imagens permitem aos cientistas observar as características a que deram o nome de "palha" (zonas onde o material, por uma razão ainda desconhecida, se agrupo temporariamente) e "hélices" (falhas no material que se estendem ao longo de milhares de quilómetros e que os cientistas acreditam ser criadas por pequenas luas, cujo tamanho não é contudo suficiente para limpar toda a órbita em redor de Saturno).

As imagens agora disponíveis permitem observar detalhes a uma escala de 550 metros, ligeiramente superior à altura da One World Trade Center em Nova Iorque.

A Cassini foi lançada em 1997 e está desde 2004 a observar Saturno, estudando o planeta, os seus anéis e luas, tendo já feito várias descobertas: desde a existência de um oceano com indicação de atividade hidrotermal na lua Enceladus até à existência de mares de metano líquido na lua Titan.

A sonda está agora a meio das 20 órbitas que permitirão observar de perto os anéis exteriores de Saturno, devendo concluir essa missão em abril. Depois, fará as últimas 22 órbitas, mergulhando repetidamente no espaço entre o planeta e os anéis. O último mergulho está marcado para 26 de abril.

