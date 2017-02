Pub

Polícia Judiciária e PSP fecharam bairro esta manhã

Sete pessoas foram hoje de manhã detidas numa operação conjunta da PSP e da PJ na Amadora, distrito de Lisboa, por crimes violentos em transportes públicos e na rua, segundo fonte da PSP da Amadora.

De acordo com o intendente Luis Pebre, o foco das operações decorreu no bairro 6 de Maio, mas houve também buscas domiciliárias, no total de 21, em outros cinco pontos do concelho da Amadora.

A operação de hoje resulta de uma investigação desencadeada pela Polícia Judiciária e pela PSP há alguns meses, de acordo com a fonte, em declarações à TVI no local.

Os crimes violentos, onde eram utilizadas armas brancas, foram registados na Amadora.

A operação começou às 06:00 e terminou cerca das 09:00, de acordo com fontes da PSP.

(Atualizada às 9:15 com balanço da operação)